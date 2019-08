Altri due innesti in casa Nocerina: Mincione e Landri dalla Cavese

di Giuliano Pisciotta

Due nuovi centrocampisti alla corte di Nello Di Costanzo. La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di Gioele Mincione e Pablo Landri. Il primo, classe 1998, vanta un'importante esperienza nel settore giovanile dell'Udinese, prima di passare alla Primavera del Benevento e alla Cavese: in maglia biancoblu, Mincione ha collezionato 16 presenze in Serie D e 8 apparizioni nello scorso campionato di Serie C, sotto la guida tecnica di Giacomo Modica.



Proviene dalla Cavese anche Pablo Landri, classe 2001, che ha militato nella scorsa annata nella formazione Berretti biancoblu dopo una lunga esperienza nel vivaio della Salernitana, con la cui casacca ha disputato i campionati Under 15, Under 16 e Under 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA