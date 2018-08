Altri sette arrivi alla Nocerina: nuovi under per tutti i reparti

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina ha perfezionato il tesseramento di 7 nuovi atleti da mettere a disposizione del tecnico Gerardo Viscido: il portiere Antonio Ruocco, classe 2000, svincolato nella scorsa stagione; il difensore Raffaele Vuolo, classe 2000, proveniente dal Solofra; gli esterni Emanuele Rinaldi, classe 1999 proveniente dal Salernum Baronissi e Francesco Vatiero, classe 1999, proveniente dal Manfredonia con la cui casacca nella scorsa stagione ha totalizzato 24 presenze e 3 gol in Serie D; i centrocampisti Simone Andrea Festa, classe 1999 ex giovanili Paganese e Portici e Antonio D'Amaro, classe 1999 ex giovanili del Teramo; l'attaccante Manolo Cioffi, classe 1998, che nella passata stagione ha ben figurato con la maglia del Gragnano, collezionando 31 presenze e 4 gol in Serie D.

