Altri due under per la Nocerina: un portiere e una seconda punta

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina pesca under da due importanti vivai di categoria superiore. Tra i pali ci sarà Samuele Guddo (nella foto), 20 anni compiuti lo scorso 2 luglio e già un'annata vissuta da protagonista in Serie D, nella scorsa stagione agonistica, tra le file del Latina. Guddo è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, seguendo tutta la trafila del vivaio fino all'Under 19, prima appunto del prestito alla società pontina.



In prima linea, invece, la Nocerina ha ottenuto in prestito Vincenzo Pisani, napoletano classe 2001 cresciuto nel settore giovanile dello Spezia e pronto a tuffarsi nel suo primo campionato tra i “grandi”. Nel 2017-18 la stagione più proficua, nel campionato Under 17, con 25 presenze e 6 gol. L'anno scorso, invece, il nuovo molosso ha collezionato 9 presenze nel campionato Primavera2.

