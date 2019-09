Amarezza Giugliano, sconfitta nei minuti di recupero a Marsala

di Ferdinando Bocchetti

Amarezza e delusione in casa Giugliano, sconfitto ieri sul terreno del Marsala con una rete siglata dai padroni di casa nei minuti di recupero. Una buonissima prova, quella degli uomini guidati da Agovino, usciti dal campo comunque a testa alta.



"Il risultato ci penalizza, ma siamo soddisfatti della prestazione - spiega il ds del Giugliano Francesco Mango - Abbiamo disputato una delle migliori prove, se non la migliore, di questo avvio di stagione. Abbiamo avuto - aggiunge - numerose occasioni per passare in vantaggio. Poi, come spesso accade nel calcio, quando si spreca trova arriva la punizione immeritata". I gialloblu, che nelle prime tre gare hanno raccolto soltanto tre punti, domenica saranno opposti al San Tommaso.



Il match sarà giocato al Vallefuoco di Mugnano, stante l'indisponibilità dell'impianto comunale di Giugliano. "La consegna della struttura - sottolinea il presidente Salvatore Sestile - è prevista per la fine del mese. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale di Giugliano mantenga gli impegni".

