Amarezza Gragnano: non riesce l'impresa a Nardò, retrocesso

di Raffaella Ascione

Il Gragnano saluta la serie D. La sconfitta del Giovanni Paolo II vuol dire retrocessione: si salva il Nardò, che s’impone sui pastai per 3-1.

Al Gragnano non basta una rete del solito Gassama, che (al minuto 43 della prima frazione di gioco) riporta i suoi sul pari dopo l’iniziale vantaggio neretino targato Mingiano, a segno alla mezz’ora.

Nella ripresa, il Nardò rimette la freccia e passa – corre l’11’ – con Cassano, che realizza di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. A complicare l’impresa del Gragnano - solo un successo avrebbe consentito ai ragazzi di Campana di assicurarsi la permanenza in categoria - il rosso diretto rimediato da capitan Martone. Il Nardò mette virtualmente in ghiaccio la gara, blindando la salvezza, al minuto 32, quando Molinari firma il 3-1.

Latente la delusione del Gragnano. nel post partita il club ha affidato un laconico messaggio alla propria pagina social. «Termina così un meraviglioso viaggio durato ben quattro anni. Un finale amaro che non cancella gli sforzi e l'impegno profusi in questi anni da tutti coloro che hanno abitato l'Universo gialloblù. La speranza, l'auspicio, è che questo possa essere solo un arrivederci».

