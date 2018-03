Amichevole al Liguori: Giancarlo Improta decide Turris-Gelbison

di Raffaella Ascione

Tre tempi da mezz'ora ciascuno: si è conclusa col risultato di 1-0 l'amichevole disputata questa mattina al Liguori tra la Turris e la Gelbison. Test deciso dal sigillo di Giancarlo Improta, a segno all'inizio del secondo tempo. L'attaccante, ormai pienamente ristabilitosi dal grave infortunio al ginocchio, è parso - nel corso dei circa 60 minuti in cui è stato impiegato - in una condizione fisica piuttosto convincente.



Hanno preso parte all'amichevole anche capitan Visciano ed il centrocampista Alfredo Romano, entrambi sulla via del pieno recupero. Sosta propizia dunque per mister Carannante, che potrà recuperare pedine importanti in vista dello scontro salvezza in programma domenica prossima al comunale contro il Pomigliano.

Unico assente questa mattina, il portiere Testa, ancora costretto ai box a causa dell'infortunio alla spalla rimediato proprio alla vigilia del match di San Severo della scorsa settimana.

