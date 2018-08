Test a sorpresa al San Michele: il Gragnano abbatte la Nocerina

di Raffaella Ascione

È terminata col risultato di 4-0 per i pastai, l’amichevole di questa mattina del San Michele tra il Gragnano e la Nocerina. Test articolato in tre tempi – uno da quarantacinque minuti e due da trenta – per dare ai due tecnici la possibilità di sondare tutti gli effettivi a disposizione. In gran spolvero, su tutti, il gialloblù Talia, autore di una doppietta e abile a procurarsi il penalty poi realizzato da capitan Martone, confermatissimo nel ruolo di difensore centrale reinventato per lui da mister Campana.



Completa il tabellino dei marcatori l’attaccante classe 1995 Achaval, in prova coi pastai. I padroni di casa calano il poker nelle prime due frazioni di gioco, nel corso delle quali il tecnico Campana schiera i suoi con il 4-3-3, optando poi per il 4-2-4 nel terzo tempo.



Un cantiere ancora in piena attività, dal canto suo, la Nocerina, chiamata a conciliare le esigenze di mercato con la necessità di far quadrare i conti. Attese per la prossima settimana ufficializzazioni di pedine d’esperienza – almeno una per reparto -, in grado di far lievitare il tasso tecnico del giovane ma volenteroso gruppo a disposizione di mister Viscido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA