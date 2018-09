Amichevole di lusso per la Sarnese: Domenica alle 20.30 c'è la Salernitana

di Giuliano Pisciotta

Un'amichevole di lusso per la Sarnese, sotto i riflettori dello stadio "Felice Squitieri". In vista dell'ormai imminente inizio del campionato di Serie D, domenica 9 settembre prossimo alle 20.30 è in programma il derby cromatico tra i sarrastri e la Salernitana. Una festa di sport prima che un test per il club del presidente Diodati, che ha ottenuto la disponibilità dei granata di Salerno vista la sosta prevista per il prossimo weekend nel campionato di Serie B.



Previsto il pubblico delle grandi occasioni in un "Felice Squitieri" vestito a festa per l'occasione. A Sarno, peraltro, ci sono tanti tifosi della Salernitana che potranno dunque applaudire i loro beniamini sul sintetico dell'impianto di casa. Il costo dei tagliandi è fissato a 8 euro.

