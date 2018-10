Aria di rivoluzione alla Turris: Grimaldi assente alla ripresa

di Raffaella Ascione

Sarebbe ormai giunta ai titoli di coda l'esperienza di mister Grimaldi sulla panchina della Turris. L'inopinata sconfitta patita a San Cataldo - si tratta del secondo stop consecutivo in trasferta - avrebbe indotto la società a riconsiderare drasticamente la posizione dell'allenatore, blindato due settimane fa dopo il disastroso ko di Roccella.



Grimaldi, convocato dalla proprietà per un summit nel primo pomeriggio, era infatti assente quest'oggi alla ripresa degli allenamenti. La seduta pomeridiana - anticipata di un giorno in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì a Sorrento - è stata diretta dall'allenatore in seconda Lorenzo Salvatore e dal tecnico della Juniores Rosario Chiaiese.



Assente anche il direttore sportivo Antonio Governucci.



Il club - che ha questa mattina indetto il silenzio stampa - non ha ancora comunicato alcuna decisione in merito. Nel frattempo, ha preso a farsi strada con una certa insistenza la candidatura in panca dell'ex Sarnese Valerio Gazzaneo.

