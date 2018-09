Arrestato ex patron del Bari: crac da 10,7 milioni di euro

Milioni di euro transitati per anni di società in società fino a svuotare le casse delle sue aziende in crisi per non pagare i creditori con «spregiudicata ingegneria contabile». Cosmo Antonio Giancaspro, imprenditore 56enne di Molfetta, ex patron del Bari calcio, è da oggi agli arresti domiciliari per il reato di bancarotta. Il crac che gli viene contestato dalla magistratura barese è quello della Finpower Srl, operante nel settore delle energie rinnovabili, dichiarata fallita nel gennaio scorso. Dagli atti dell'inchiesta emergono, però «ulteriori condotte delittuose» relative alla gestione della società sportiva FC Bari 1908, al centro di un'altra indagine penale. Giancaspro, in concorso con il rappresentante legale e con il liquidatore della Finpower, dal 2013 al 2018 avrebbe dissipato beni per circa 10,7 milioni di euro trasferendo di volta in volta il denaro nelle casse di altre società a lui riconducibili che poi svendeva, falsificandone i bilanci e, in alcuni casi, cercando finanziatori «poco cristallini». Il gip che ha disposto l'arresto di Giancaspro evidenzia il rischio di reiterazione dei reati proprio in virtù delle sue numerose attività imprenditoriali ancora in piedi, prima fra tutte la FC Bari 1908.



La società, attualmente in liquidazione e in procedura di concordato preventivo dopo la mancata ricapitalizzazione e la perdita del titolo sportivo (poi assegnato alla SSC di Luigi de Laurentiis e iscritta alla serie D), è protagonista anche di un procedimento amministrativo avviato dinanzi al Tar perché Giancaspro ritiene di poter salvarla, formare una squadra, iscriversi al campionato di terza categoria e riprendersi lo stadio San Nicola. Negli atti dell'inchiesta Finpower si riportano una serie di «operazioni sospette» con le quali nei mesi scorsi, prima di rischiare il fallimento, Giancaspro avrebbe tentato di portare denaro nelle casse della società sportiva per pagare stipendi e contributi previdenziali dei calciatori. Si fa riferimento, per esempio, ad «un non meglio individuato fondo libanese» che avrebbe dovuto trasferire 3 milioni di euro in una società «schermo» creata a Londra con conto corrente in Germania, su suggerimento di un imprenditore siciliano, che si definiva «manager del fondo», con precedenti per mafia e riciclaggio e contatti con la 'ndrangheta crotonese. Dalle carte emerge anche il ricorso di Giancaspro alla «malavita barese», un pregiudicato ritenuto elemento di raccordo con la tifoseria, per intimidire un creditore e bloccare un decreto ingiuntivo. Il prossimo passo delle indagini della Guardia di Finanza di Bari, coordinata da un pool di pm guidato dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, sarà approfondire proprio gli aspetti che riguardano la gestione della società calcistica. Nell'inchiesta che riguarda il Bari calcio Giancaspro risponde di ostacolo all'Autorità di vigilanza per aver manomesso, con la complicità di funzionari della Banca Popolare di Bari, la data di alcuni pagamenti e aver tentato così, inutilmente, di evitare la penalità da parte della Figc.



© RIPRODUZIONE RISERVATA