Attaccante congolese per i molossi: la Nocerina ingaggia Tshibamba

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento del centravanti Joel Tshibamba, 30enne atleta congolese con passaporto olandese. Tra le varie esperienze, il nuovo calciatore rossonero ha militato in Slovenia tra le file del Football Club Koper, in Danimarca nel Football Club Vestsjælland e anche in Polonia con la casacca del Lech Poznan.



In carriera anche alcune apparizioni in Europa League e nelle qualificazioni di Champions League. Tshibamba ha già raggiunto la squadra, che continua i propri allenamenti a porte chiuse allo stadio Felice Squitieri di Sarno.

