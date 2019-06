Avellino, l'addio di Da Dalt: «Impossibile parlare con il club»

di Marco Ingino

Nel mare del silenzio si alza solo la voce degli scontenti. Mentre dalla società non arrivano notizie ufficiali sul futuro di Carlo Musa e Giovanni Bucaro, il vecchio Avellino continua a perdere pezzi. All'improvviso addio di Alessandro De Vena, come da noi annunciato pure nei giorni scorsi, ha fatto seguito quello di Franco Da Dalt. L'argentino, che lunedì sera era stato a colloquio con la Turris, ieri mattina si è visto accettare tutte le richieste che aveva avanzato alla dirigenza corallina. Istintivamente, prima ancora dell'ufficializzazione della Turris, ha impresso il suo pensiero sui social: «A malincuore - ha scritto l'ex esterno di Triestina, Vibonese e Campobasso - devo prendere delle decisioni perché non ho ancora capito se c'è posto per me nell'Avellino. In società non si sa nulla, non ho avuto risposte da nessuno e sono molto dispiaciuto. Purtroppo è stato come parlare con il muro. Sono padre di famiglia, ho un bimbo piccolo e devo tutelarlo. Ci tengo a ringraziare Avellino, per la stima e l'affetto dimostratomi e resterete nel mio cure. Un giorno verrò sicuramente allo stadio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO