Avellinomania, è corsa al biglietto: 1.300 ticket venduti in due giorni

di Marco Ingino

Tutti in fila per il nuovo Avellino. In due giorni di campagna abbonamenti sono stati oltre milletrecento i tifosi che si sono precipitati al botteghino. Un dato incoraggiante che nella giornata di oggi è destinato ad incrementarsi ulteriormente.



Segnale evidente dell'amore che la tifoseria nutre per la maglia biancoverde ma anche di un entusiasmo che, gradatamente, sta riemergendo da sotto la cenere dell'amarezza accumulata in estate con l'estromissione dalla serie B. Storia triste che l'Avellino targato Gianadrea De Cesare sta provando a far dimenticare in fretta attraverso la medicina delle vittorie e dei risultati.



