Avellino, l'appello del patron: «Tutti insieme per la promozione»

di Annibale Discepolo

Atto finale, ma non è fantascienza come quella del celebre film di Steven Monroe con misteriose sfere al plasma che minacciano il mondo. Le sfere ci sono e sono quelle dei settanta gol realizzati dai lupi in una stagione che può tranquillamente e obiettivamente definirsi splendida, unica, coronata dall'aggancio alla penultima giornata della capolista Lanusei.



Operazione alla fine dimostratasi possibile, che ha cancellato i tentennamenti che avevano caratterizzato un campionato alquanto deludente all'inizio per i repentini alti e bassi, ma che col cambio del timoniere Giovanni Bucaro, tra qualche ennesima incertezza, qualche scivolata evitabile, alla fine ha visto i lupi però risorgere ed ora prontissimi a sferrare l'assalto finale al Lanusei ed alla promozione diretta sul campo che diventerebbero un ennesimo doppio traguardo, francamente insperato qualche settimana fa. Dieci vittorie di fila, un record che per entrare nella storia, necessita dell'undicesimo ultimo, definitivo successo che l'Avellino inseguirà con tutte le sue forze e pure quelle dei non meno di quattromila tifosi al seguito, domenica pomeriggio allo stadio Centro d'Italia - Manlio Scopigno di Rieti dove si affronteranno, lo dicono i numeri ed i risultati, le squadre più forti del torneo. «E che si rispettano - rimarca il presidente Claudio Mauriello - Bisogna approcciare questa gara con la massima umiltà, ma anche determinazione e con la consapevolezza che ci giochiamo una stagione partendo da un dato obiettivo: essere l'Avellino». Un sogno che sta per diventare realtà e al quale, non per il gioco dei ruoli, Claudio Mauriello ha creduto da sempre. Ed ora siamo ad un passo. «Vero, giorno dopo giorno vedevo questo gruppo che si formava, che era unito; sapevo e confidavo in un campionato in rimonta ed a riguardo mi piace ricordare le parole puntuali di capitan Morero alla fine di ogni allenamento il quale con una pacca sulla spalla mi diceva: ce la faremo, presidente. E così è stato, ora siamo alla sfida finale ed è giunto il momento di affrontarsi a viso aperto in una gara che spero, ne sono certo, sarà bellissima e farà onore al calcio».



