Avellino, mezz'ora d'amore: la Vis Artena chiede il posticipo

di Marco Ingino

Dal mancato anticipo al sabato al possibile posticipo di mezz'ora la domenica. Stavolta la richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti l'ha avanzata la Vis Artena. Se lunedì, però, era stato il Colleferro a dire di no perché lo stadio è occupato dalla juniores, stavolta potrebbe essere la federazione a rigettare l'istanza perché la richiesta sarebbe stata inoltrata fuori tempo massimo.



Si tratta comunque di un peccato veniale con alla base una motivazione più che valida dal momento che, per esigenze organizzative, lo stadio Andrea Caslini, alle 11 di domenica, ospiterà la partita del campionato di Eccellenza tra Colleferro (gestore del centro sportivo) e Grifone Gialloverde. Di conseguenza, calcoli alla mano, nello spogliatoio di via Berni si prevede caos tra calciatori che dovranno affrettarsi a farsi la doccia e altri che, tra le 13 e le 14, saranno intenti a prepararsi per scendere in campo alle 14.30. Scene consolidate nei campionati dilettantistici a cui non è facile abituarsi quando ti chiami Avellino e porti al seguito centinaia di tifosi. Questo significa che, pure per motivi di ordine pubblico, potrebbe esserci qualche problema tra tifosi che devono uscire e altri che invece dovranno accedere allo stadio. Ecco perché, onde evitare disagi, ritardi e multe salate, la Vis Artena si è ieri mattina adoperata per ottenere una risposta dalla Lega che è attesa per oggi. All'Avellino il posticipo, inutile negarlo, non dispiace dal momento che si ritroverebbe a giocare in contemporanea con la capolista Lanusei di scena, sempre alle 15, sul neutro di Muravera contro il Castiadas.



