Tutti in coda per l'Avellino: col Bari sarà festa per ottomila

di Marco Ingino

La febbre del tifo resta altissima e non accenna a calare. Colpa di una passione che, per quasi dieci mesi, è covata sotto la cenere prima di esplodere a Rieti nello spareggio promozione.



Anche per questa ragione la società, per la gara di domenica prossima contro il Bari valevole per la Poule Scudetto di serie D, ha varato dei prezzi popolari dichiarando l'ambizioso obiettivo: riempire il Partenio-Lombardi come non è mai accaduto finora nei quasi ottomila posti dell'attuale capienza.



La risposta è stata ancora una volta immediata ed entusiasmante con 1200 tagliandi staccati già ieri pomeriggio dopo una lunga fila per usufruire di promozione e scontistica. Per gli abbonati, che potranno esercitare il diritto di prelazione fino a stasera alle 19 mentre la scontistica sarà in vigore fino a domani, la curva Sud costerà appena 5 euro, la Terminio 10 e la Tribuna Centrale 20 euro. Oltre che presso il botteghino dello stadio e nei normali punti vendita, chi vorrà partecipare alla festa di domenica potrà farlo acquistando il tagliando sul circuito online VivaTicket. Per i non abbonati cambierà comunque poco: Curva Sud 8 euro; Terminio 12 e Montevergine 25 euro. Per i tifosi del Bari, trattandosi comunque di una gara a rischio, è stato introdotto il biglietto nominativo. Circa 800 quelli che potranno prendere posto nel settore ospiti della Curva Nord.



