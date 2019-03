Un gol per tempo e l'Avellino va: Aprilia battuto 2-0 nel recupero

di Annibale Discepolo

Un gol per per tempo nel recupero con l’Aprilia: uno di De Vena, sempre più bomber (è salito a quota 18) e l’altro, un eurogol di Matute (terzo sigillo stagionale) e l’Avellino rimette nel mirino il Lanusei ora a meno sette yard, come il Trastevere corsaro che affonda l’ostico Albalonga e ora naviga appaiato ai lupi a quota 65. E non finisce qui, visto che domenica al Partenio Lombardi attracca l’Ostia Mare e nel prossimo turno i biancoverdi saliranno a far visita proprio al Trastevere in uno scontro che più diretto non si può.

