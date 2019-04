Avellino, Bucaro all'ultimo metro: «Adesso completiamo l'impresa»

di Annibale Discepolo

La vittoria con la Torres vale platino per l'Avellino che accarezza l'impresa fino al 95' allorchè il Lanusei agguanta il Budoni. Domenica a Latina i primi eventuali novanta minuti di una storia infinita impongono la vittoria, dovesse farlo anche il Lanusei con la già retrocessa Lupa Roma, ci sarà lo spareggio che vale il salto di categoria. Gli irpini possono comunque consolarsi per aver coronato una scalata che sembrava impossibile: i dieci punti di distacco dai sardi, strada facendo assottigliatisi fino a diventare due. Comunque serve e fa morale la vittoria su una coriacea Torres che è andata pure in vantaggio, ha centrato due legni e se l'è giocata fino alla fine onorando il calcio e questo rafforza l'impegno ed il valore dell'impresa della squadra di Giovanni Bucaro. Per essere realisti e pratici, nel mirino dei lupi c'è un solo obiettivo che si chiama spareggio e che mister Bucaro proprio in conferenza stampa pre Torres, venerdì scorso aveva preconizzato.



