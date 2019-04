Avellino, Bucaro adesso ci crede: ​«Non succede, ma se succede..»

di Marco Ingino

«Non succede e non succede, ma se succede». Mentre Giovanni Bucaro si concede ai giornalisti in uno stanzino dello stadio di Rocca Priora adattato a sala stampa, Matteo Dionisi sorseggia una bottiglia d'acqua e ripete la frase quasi a cantilena.



Con l'adrenalina della gara ancora alle stelle, il difensore biancoverde rispecchia l'ardore che in questa fase pervade il gruppo di Bucaro che contro la Lupa Roma ha raccolto l'ottava vittoria consecutiva: «Non era facile ha detto vincere senza soffrire. Oggi avevamo davanti una squadra che correva a mille ma soprattutto un campo dove il pallone rimbalzava in maniera irregolare. Nella difficoltà, però, è venuto fuori il gruppo. Ho visto una squadra che si è aiutata in ogni zona del campo sospinta da questo fantastico pubblico che ci fa sentire calciatori di ben altra categoria. Ci crediamo? Certo. Eravamo a dieci punti e dicevamo che l'impresa era possibile figuriamoci adesso. Il vantaggio del Lanusei resta considerevole perché siamo a due gare dalla fine, ma in Sardegna adesso sanno che, come sbagliano, gli saltiamo addosso. Non so se succede, ma se succede».



