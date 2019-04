Avellino, Bucaro lancia la volata: «Tensione al top, non sbaglieremo»

di Annibale Discepolo

Basteranno novanta minuti, sicuramente i più lunghi per Bucaro ed i suoi biancoverdi per poter accarezzare il grande sogno o ne occorreranno altrettanti di speranza nel dentro o fuori con il Latina l'altra domenica ? Fatto sta che domani l'Avellino ci proverà con tutte le sue forze, contando sulla spinta dei suoi tifosi per battere al Partenio Lombardi la Torres. Questo, mentre in contemporanea, sull'isola dei quattro mori con la benda sugli occhi, il Lanusei di contro, avrà di fronte i conterranei del Budoni (che rischia la retrocessione) deciso a conquistare quei tre punti indispensabili a tenere a distanza di sicurezza i lupi che vogliono coronare una rimonta che da meno dieci, diventato meno due, avrebbe dell'incredibile, del miracoloso.



