Avellino, Bucaro vuole fare il bis: «Qui sono felice, voglio restare»

di Titti Festa

Tra color che son sospesi, perché tuttora non conoscono ancora il loro destino, non c'è solo l'Avellino ma anche il suo allenatore. Se fino ad un mese fa la conferma di Giovanni Bucaro appariva improbabile per la brutta piega che aveva preso il campionato, la striscia di sette vittorie consecutive ha fatto schizzare nuovamente le sue quotazioni. Tra il patron Gianadrea De Cesare, il presidente Claudio Mauriello e lo stesso direttore sportivo Carlo Musa, altro elemento dal destino incerto, un accenno ad eventuali programmi futuri è già stato fatto con inevitabile riferimento all'allenatore di Palermo che sta provando a guadagnarsi la conferma con i numeri: 47 punti conquistati in 20 gare, frutto di 15 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 38 reti fatte e 13 subite. Un trend inversamente proporzionale a quello del predecessore Archimede Graziani. Un cammino che lo stesso Bucaro ha definito soddisfacente anche se alla fine potrebbe non bastare per la promozione diretta. Alla domanda se questa andatura basterà per una sua eventuale riconferma, il trainer di Palermo ha risposto chiudendosi in difesa e rilanciando la palla alla dirigenza: «L'errore di lasciare Avellino - ha detto - l'ho già commesso una volta e non lo farò più. Questa piazza mi trasmette sensazioni indescrivibili in qualsiasi categoria. Da parte mia sarei l'uomo più felice del mondo ma non dipende da me e, soprattutto in questa fase, è giusto pensare solo a questo finale di campionato. Adesso il mio e il nostro pensiero è giustamente rivolto solo a queste tre partite perché con il primo posto o l'eventuale ammissione dobbiamo tornare in Lega Pro. Da un minuto dopo la vittoria sul Budoni penso solo alla Lupa Roma e a farmi una buona Pasqua, cosa che mi manca da qualche anno».



