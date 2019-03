Avellino, test a suon di gol e Bucaro ripensa al tridente

di Marco Ingino

La voglia di rituffarsi nel campionato è talmente forte che stavolta Giovanni Bucaro non ha avuto bisogno di alzare la voce per chiedere impegno e concentrazione. Memori delle urla che udirono nel giovedì antecedente la sfida contro il Castiadas, i calciatori biancoverdi hanno ieri pomeriggio mostrato grande applicazione nel test disputato al Partenio-Lombardi contro l'asd Lupo Fidelis, squadra prima in classifica nel girone E di II categoria. Segnale incoraggiante in vista della sfida di domenica delle 14.30, senza posticipo di mezzora perché la richiesta di posticipo della Vis Artena è stata inviata fuori tempo massimo.



È iniziato regolarmente alle 15 invece il test infrasettimanale nel chiuso del Partenio Lombardi dove, ad eccezione degli infortunati Rizzo e Carbonelli, ma anche dei portieri Viscovo e Longobardi che hanno lavorato precauzionalmente a parte insieme a Dondoni e Pepe, mister Bucaro ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione in due tempi da 40 minuti. Dieci a zero il risultato finale con cinque gol per tempo messi a segno dai biancoverdi. Sugli scudi ci sono stati tutti gli attaccanti. Nel primo hanno scritto il loro nome sul tabellino dei marcatori Sforzini, De Vena, Da Dalt e due volte Tribuzzi. Nella ripresa è toccato a Ciotola, ai terzini Patrignani e Betti ma soprattutto ad Alfageme che, subentrato nei venti minuti finali, ha realizzato una doppietta. Se per intensità e impegno il test ha dato le indicazioni sperate, dal punto di vista tattico (avendo pure mischiato le carte) Bucaro ha insistito per quasi tutto il match amichevole sul 4-2-4 a trazione anteriore anche perché l'Avellino non può più permettersi ulteriori passi falsi se intende nutrire ancora qualche speranza di agganciare il Lanusei. Di conseguenza l'allenatore ha deciso di affrontare il rischio ripartendo pure contro la Vis Artena sempre da un atteggiamento spregiudicato con le due punte over centrali (De Vena e Alfageme restano favoriti per Colleferro) sostenute da Tribuzzi e Da Dalt sulle corsie lateriali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO