L'Avellino va a caccia di record: Bucaro cerca la nona vittoria di fila

di Marco Ingino

Gli ingredienti per vivere una domenica bestiale ci sono tutti, ad iniziare dall'inseguimento al Lanusei, arrivato al bivio decisivo, per finire ai record che potrebbero essere scritti in campo e sugli spalti. Se l'aggancio alla capolista resta vincolato a doppia mandata al risultato di Lanusei-Budoni, gli altri due obiettivi appaino a portata di mano. Per eguagliare il primato delle nove vittorie consecutive, risultato che appartiene all'Avellino di Salvatore Marra sempre in D nel 2010, ai ragazzi di Bucaro manca ormai solo l'ultimo sforzo. Per registrare il numero più alto di presenze stagionali sugli spalti, invece, la palla passa direttamente ai tifosI.



Pur partendo in netto ritardo rispetto al solito, da questo pomeriggio la società si augura che il botteghino dello stadio faccia registrare una buona affluenza. L'obiettivo di superare le cinquemila presenze della gara contro il Lanusei, fallito di molto contro il Budoni quando il cassiere si fermò a contare poco più di 3650 presenze (dato comprensivo di 150 allievi delle scuole calcio) stavolta appare fattibile per una serie di ragioni: l'importanza della partita; l'orario che rispetto a dieci giorni fa è rimasto invariato alle 15; le condizioni climatiche che potrebbero incentivare tanti tifosi, compresi gli emigranti tuttora in Irpinia per il ponte del primo maggio, a recarsi al Partenio-Lombardi. A loro dovrebbero aggiungersi alcune scolaresche che, sebbene in vacanza per le festività in corso, hanno già dieci giorni fa aderito all'invito rivolto loro dalla società. Per intuire se davvero si supererà il record delle cinquemila presenze, comunque, basterà dare un'occhiata già da questo pomeriggio al botteghino dove dalle 16 alle 19 (stesso orario di domani) saranno messi in vendita i tagliandi di Curva (8 euro), Tribuna Terminio (12) e Montervergine centrale (25).



