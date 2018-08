Avellino, esclusioni e speranze: in cinque fanno le valigie

di Marco Ingino

Con un'altra sforbiciata netta, il duo Musa-Graziani ha ieri mattina tagliato altri cinque calciatori in prova. Al risveglio, complice la mezza giornata di riposo concessa dal tecnico, è stato dato un brusco benservito agli over Duilio Evangelista (95) e Pasquale Maisto (96) nonché agli under Pascal Corvino (99), Nasif Djibril (99) e Andrea Carniato (99). Rispetto al periodo di prova pattuito, però, già dopo la partita di questo pomeriggio contro una rappresentativa locale (fischio d'inizio alle 16.30) potrebbero seguire la stessa strada pure Niccolò Dondoni, difensore di 24 anni lo scorso anno alla Clodiense, e Elia Galligani, centrocampista di 26 anni reduce da un campionato discreto in D con la maglia del Viareggio.



Polemico il congedo dell'avellinese Evangelista che domenica era andato in rete contro la Fc Avellino con una punizione dal limite. L'amarezza, sprigionata a caldo, il 23enne centrocampista avellinese l'ha fatta trasparire attraverso un messaggio impresso sul suo profilo Instagram qualche secondo dopo essersi messo alle spalle la porta di Casa Reale: «Non mi aspettavo di esser trattato cosi dalla nuova società- ha scritto Evangelista. Prima di venire a Sturno avevo preso degli accordi col direttore Carlo Musa che mi aveva assicurato di far parte del progetto. Per questa ragione ho rifiutato altri club che mi avevano contattato. Non ho mai pensato ai soldi perché volevo continuare a far parte della squadra della mia città. Sono estremamente deluso da come sia stata gestita la situazione anche perché non capisco come un allenatore possa contraddire le scelte di un direttore sportivo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO