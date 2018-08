Il nuovo Avellino prende forma: l'obiettivo è il bomber Siclari

di Marco Ingino

Per costruire il nuovo Avellino occorre una settimana...da Dio. Salvo ulteriori rinvii della gara di Coppa Italia, che si spera possa arrivare in giornata, domenica alle 16 bisognerà mettere in campo una squadra che affronti il Nola dell'irpino Stefano Liquidato.



Una corsa contro il tempo per chi fino a ieri mattina non aveva ingaggiato nemmeno il magazziniere. Senza perdersi d'animo, però, Carlo Musa sta freneticamente portando avanti trattative con decine di agenti e società. L'obiettivo dichiarato in conferenza stampa è quello di consegnare entro questo pomeriggio almeno una decina di calciatori allo staff tecnico guidato da un impaziente Archimede Graziani. Tra oggi e giovedì, in occasione dell'amichevole contro i disoccupati di Mario Somma anche se qualche under sosterrà un periodo di prova, nel ritiro di Sturno si prevede lo sbarco di almeno una quindicina di elementi.



Ieri sera i primi a fare la conoscenza del nuovo allenatore sono stati i giovani arrivati dal recente passato. Si tratta di quattro ragazzi che fino allo scorso 7 agosto erano aggregati alla squadra di Michele Marcolini: il portiere Antonio Pizzella, classe 2001 cresciuto nel settore giovanile biancoverde; Gennaro Cozzolino, difensore del 1998; Patrick Moreschini, classe 2001, cresciuto nella Polisportiva Albalonga ed ex Ternana Under 17 che ha disputato già cinque partite nel Campionato Nazionale Under 17, e Simone Siciliano, jolly difensivo classe 99 già capitano della Primavera allenata fino a due mesi fa da Raffaele Biancolino.



