Avellino, la carica di Morero: «Aspettiamo da mesi questa gara»

di Annibale Discepolo

Toccherà a lui, Santiago Morero capitano coraggioso, un po' alla Johnny Deep, guidare l'ultimo, definitivo assalto al campionato in quel di Latina. «Questa ultima per noi è l'ultima sfida già da due mesi: l'aspettavamo ed è arrivata, ma devo dire che dalle ultime dieci a venire avanti, ogni gara per noi era e doveva essere l'ultima, da vincere, per poter pensare al futuro, ogni domenica sapevamo che se avessimo perso, avremmo dovuto abbandonare il sogno che invece è ancora vivo e per il quale basta l'ultimo sforzo: nostro, del pubblico, della città, della provincia. Ma concentrazione e cattiveria a parte, direi che questa sfida con il Latina, potrebbe non sembrare vero, ma la stiamo vivendo con grande tranquillità».



