Avellino, la carica dei tifosi: 500 richieste di ticket verso Roma

di Titti Festa

Il calcio è un mondo strano e quello dei tifosi ancora di più. In una situazione normale a questo punto della stagione, con un primo posto così lontano e dopo una estate tormentata che nessuno ha dimenticato, sarebbe lecito immaginare una certa disaffezione.



E invece no. Ad Avellino questa parola non è conosciuta, non compare nel vocabolario di un pubblico che certo ha dato segnali di stanchezza e di raffreddamento, ma mai di gelo totale, il pensiero di lasciare sola la squadra non ha mai sfiorato la Curva Sud, che anzi dopo la sconfitta di Cassino ha sancito un patto di ferro con i giocatori. Un patto che prevede l'obbligo di crederci fino alla fine, senza se e senza ma. Domenica poi in palio c'è il secondo posto nel match contro il Trastevere, senza tralasciare la rincorsa nei confronti del Lanusei che continua a non perdere colpi. E allora, complice anche la giornata di sole e di piena primavera, sono davvero tanti i tifosi che vogliono essere al Trastevere Stadium, al centro di Roma in Via Vitellia.



