L'Avellino al valzer delle punte: fuori De Vena, tocca a Mentana

di Alfonso D'Acierno

Con il dubbio legato all'impiego di Alessandro De Vena, fermo per un problema alla caviglia, non grave ma che comunque lo costringerà lontano dal campo per cinque giorni a riposo forzato ed in terapia, l'Avellino ritorna ad allenarsi al Partenio per preparare il primo match verità della stagione.



Domenica, nell'impianto di Contrada Zoccolari, arriva il Cassino, avversario tutt'altro che facile da affrontare, costruito con un organico per puntare ad un campionato di vertice e che vive un buon momento di forma. Per questa ragione mister Graziani ha disposto, per oggi, una doppia seduta di allenamento dopo aver concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo, i primi da quando l'Avellino è nato e si è radunato in quel di Sturno. Dopo il pareggio contro il Città di Anagni il primo aspetto da curare, da parte dello staff tecnico biancoverde, è quello psicologico. Uno stimolo Graziani già ha provato a darlo nell'immediato post gara con delle dichiarazioni non certamente al miele per i giocatori, soprattutto i più giovani, che hanno sottovalutato l'impegno contro la formazione laziale. Il match contro il Cassino va affrontato in tutt'altra maniera.



Ovviamente peserà, e non poco, la probabile assenza di Alessandro De Vena. Dal suo sostituto dipenderà l'undici titolare. Due le alternative che Graziani ha in mente. La prima è Nicola Ciotola, ma verrebbe perso a quel punto sull'esterno. Probabile, dunque, che venga schierato l'under Luigi Mentana. L'attaccante classe 1999 sia a Ladispoli che contro il Città di Anagni non è dispiaciuto. Parte del gol di Sforzini è anche merito suo. Con lo schieramento dell'ex attaccante della primavera dell'Us Avellino si potrebbe liberare una casella under in altro ruolo, con Ciotola che agirebbe dal primo minuto come esterno di centrocampo.



