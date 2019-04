L'Avellino chiama i suoi tifosi: curve a 5 euro contro il Budoni

di Marco Ingino

«Cinque euro per vedere l'Avellino». Basta leggere il prezzo d'ingresso in Curva Sud, dimezzato del 50%, per capire che la dirigenza ha accolto l'invito degli ultrà teso a sensibilizzare soprattutto i più giovani. Contro il Budoni, fischio d'inizio domenica alle 14,30, società e tifosi stanno facendo di tutto per colorare quanto più è possibile il Partenio di biancoverde anche se l'idea iniziale di coinvolgere le scuole elementari e medie della città e della provincia è stata parzialmente rivista. I pochi giorni a disposizione per andare tra gli istituti a pubblicizzare l'iniziativa e convincere gli insegnanti ad accompagnare gli alunni (per 10 ragazzi ne occorre uno), infatti, ha fatto slittare il progetto alla gara contro la Torres del 28 aprile. Di contro domenica l'accesso allo stadio sarà comunque gratis per tutte le scuole calcio della nostra provincia, molte delle quali hanno già dato la loro adesione. Al fine di favorire i tanti giovani che ne stanno facendo richiesta in maniera singola, però, la società rappresentata da Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello ha abbassato anche i prezzi degli altri settori portando la Tribuna Terminio a 10 euro e la Montevergine centrale a 20. I tagliandi, dalle 16 alle 20 di oggi, domani e sabato (domenica fino all'inizio della gara), saranno in vendita al botteghino dello stadio e sul circuito online VivaTicket. L'obiettivo, come dichiarato sia dal presidente Claudio Mauriello che da Franco Iannuzzi, è quello di superare le cinquemila presenze registrate contro il Lanusei.



