Avellino al completo: chi resta fuori tra Sforzini, De Vena e Alfageme?

di Marco Ingino

Tutti abili e arruolabili. A leggere il bollettino ufficiale diramato dall'ufficio stampa biancoverde, visto che da mercoledì mattina gli allenamenti si svolgono a porte chiuse, per Giovanni Bucaro si prospettano soltanto problemi di abbondanza. Incrociando le dita, a Latina, il tecnico di Palermo potrà giocarsi «la gara più importante della stagione» con una rosa al massimo della condizione.



Tra le frecce più pungenti riposte nella faretra del trainer c'è quella che reca il nome di Luis Maria Alfageme. L'argentino, rientrato nel finale contro la Torres dopo due settimane trascorse in infermeria, ieri ha lanciato segnali di grande vitalità nel corso della partitella in famiglia. Segnali lanciati pure via social attraverso il contenuto di alcuni post impressi sui suoi profili. È la prova che l'ex casertano smania dalla voglia di ritagliarsi un ruolo da protagonista che finora ha rivestito a fasi alterne. Due reti in dodici gare, del resto, non sono un grande bottino per un attaccante come lui anche se è spesso risultato determinante nell'economia del gioco di squadra. Per valutare un suo possibile inserimento nella formazione iniziale, però, ci sono ancora due giorni di ritiro e altrettanti allenamenti a disposizione. Questa mattina, infatti, dopo la seduta al Partenio-Lombardi e la conferenza di mister Bucaro, la squadra partirà per il Lazio alla volta di una località che la società, per motivi soprattutto di sicurezza, ha preferito non rendere nota. Sarà qui che il gruppo resterà fino alla vigilia del match del Francioni dove Bucaro, come detto, non stravolgerà l'assetto tattico ma si limiterà a cambiare, al massimo, solo una pedina in attacco. Come sempre nel reparto avanzato tra Alfageme, De Vena e Sforzini uno dovrà obbligatoriamente partire dalla panchina. Al di là di chi sarà l'escluso iniziale, al Francioni servirà comunque l'apporto di tutti anche perché la difesa dei padroni di casa (38) è la quarta meno perforata del girone G. A riprova di un organico che era stato costruito per vincere il campionato, ma è inspiegabilmente addirittura fuori dalla griglia playoff, i numeri dei pontini riferiscono pure che hanno realizzato 54 reti, 19 nelle ultime 9 partite.



