Avellino con un De Vena in più: ipotesi staffetta con Sforzini

Dopo due turni casalinghi ed un bottino di quattro punti, frutto del pareggio contro il Città di Anagni e la vittoria per 3-0 contro il Cassino, l'Avellino domenica prossima ritornerà in trasferta, sul campo di Fregene, per affrontare l'Atletico Sff.



Non poche polemiche accompagneranno questa gara esterna poiché dall'ufficio stampa della società laziale hanno fatto sapere che, a disposizione dei tifosi dell'Avellino, verranno messi in vendita soltanto duecento tagliandi destinati al settore ospiti. Pochi rispetto alla portata di spettatori che la società irpina ha portato fino a questo momento prima a Ladispoli e poi ad Anzio. Staremo a vedere se seguiranno sviluppi, anche perché tutto dipenderà dalla prevendita. Qualora dovessero essere polverizzati, come è ampiamente pronosticabile, i duecento biglietti messi a disposizione in prima battuta dall'Atletico Sff la società irpina potrebbe richiederne altri, anche se l'impianto di Fregene non può ospitare più di quattrocento spettatori, con il rischio che la prefettura disponga uno spostamento della gara a campo neutro.



Questa la situazione riguardante l'ordine pubblico. Sul campo, invece, Archimede Graziani ed i suoi ragazzi ritorneranno ad allenarsi a partire della 15,30 di questo pomeriggio. Dopo il successo contro il Cassino la squadra Irpina ha maggiore consapevolezza dei propri mezzi ma, come ha anche ribadito Graziani in conferenza stampa, non deve adagiarsi o credere di aver già chiuso i conti.



