L'Avellino riabbraccia De Vena: verso il rientro contro il Lanusei

di Alfonso d'Acierno

Il match contro il Lanusei si avvicina e le prove tattiche di Graziani continuano. Ieri pomeriggio, nella seduta di allenamento, il tecnico toscano non ha disputato la consueta amichevole contro la formazione Juniores preferendo effettuare un test con tutti gli effettivi a disposizione della prima squadra.



Non hanno preso parte alle prove generali anti Lanusei Kelvin Matute e Rocco Patrignani, che sicuramente domenica non ci saranno e che ritorneranno a disposizione del tecnico presumibilmente a partire dalla prossima settimana. Assenti anche Santiago Morero, Matteo Gerbaudo ed Alessandro De Vena che invece si stanno sottoponendo ad un alleggerimento del carico di lavoro in vista del tour de force che vedrà l'Avellino affrontare tre gare in otto giorni. Allo stesso tempo, però, qualche indicazione è arrivata anche senza alcuni dei pezzi da novanta.



La formazione presumibilmente titolare, schierata da Graziani ieri pomeriggio, ovviamente mascherando qualcosa, ha visto Ettore Lagomarsini tra i pali, che come è logico che sia ha giocato con la squadra delle seconde linee per prendere un maggior numero di tiri, difesa a quattro con, a partire da destra, Nocerino, Dondoni, Mikahylovskyi e Mithra, a centrocampo Tribuzzi, Acampora, Buono e Parisi ed in attacco Ventre e Sforzini. In questo assetto, che già si preannuncia come una sorta di 4-2-3-1, andranno sicuramente inseriti nei prossimi giorni, e soprattutto in rifinitura, Morero, Gerbaudo e De Vena.



