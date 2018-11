Avellino tra innesti e acciacchi: Di Paoloantonio verso la firma

di Marco Ingino

Sono ormai due settimane che Alessandro Di Paoloantonio, centrocampista di 26 anni svincolato dalla Ternana, è fermo al semaforo in attesa che scatti il verde. Il suo agente, Federico Andrenacci, da quando ha trovato l'intesa con Carlo Musa si sente quasi con cadenza quotidiana con il direttore sportivo. Malgrado ciò il colore resta fisso sul giallo semplicemente perché Gianandrea De Cesare, patron dello sport biancoverde, preferisce valutare attentamente il da farsi prima di operare qualsiasi movimento sia in entrata che in uscita. Anche per questa ragione, al microfono di radio punto nuovo, il responsabile del mercato irpino ha chiesto pazienza ai tifosi: «Il mercato degli svincolati - ha detto Musa- è particolare. Vanno fatte valutazioni attente che possono portare via tempo. Francamente non so se, a breve, riusciremo a fare qualcosa. Per adesso dico solo che dobbiamo continuare a lavorare con le persone che abbiamo. Dovesse capitarci l'occasione ci faremo trovare pronti, altrimenti aspetteremo dicembre. Se ci sarà la possibilità cercheremo di fare qualcosa ma non è obbligatorio. Ecco perché chiedo di avere pazienza. Mi rendo conto che è difficile, ma bisogna fare le cose con serietà e attenzione, non tanto per farle».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO