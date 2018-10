Avellino alla battaglia di Fregene: tornano in campo Mithra e ​Tompte

di Marco Ingino

Quattro vittorie ed un pareggio nelle prime cinque partite sono servite per conquistare la vetta ma non per prendere il largo. Merito degli avversari, che si alternano settimanalmente all'inseguimento, ma anche del giudice sportivo che ieri sera ha riscritto la classifica accogliendo il ricorso del Trastevere. I laziali del centrocampista serinese Paolo De Cristofaro, che dopo la gara pareggiata a Castiadas (1-1) avevano segnalato la presenza irregolare del portiere classe 2000 Adam Idrissi (squalificato nel campionato Berretti quando vestiva la maglia dell'Olbia), sono balzati al secondo posto con 12 punti, ad appena una lunghezza dai biancoverdi.



Per prepararsi alla battaglia di Fregene, contro un Atletico che fa del suo campo trappola con misure ai limiti del regolamento un punto di forza, Archimede Graziani sta pensando di armare con un altro over la sua difesa. Recuperato alla causa dopo quattro partite passate in infermeria, Nicolas Mithra è pronto a tornare nell'undici titolare. L'ex Lanusei affiancherà gli altri senatori, Lagomarsini, Morero e Dondoni, in un reparto che vedrà la presenza di un solo giovane fuori quota da scegliere tra Patrignani, favorito, e Nocerino.



La scelta di rilanciare il 21enne francese di origini mauritiane dal primo minuto è motivata dalla necessità di non porgere il fianco ad un avversario che ha in Emiliano Tortolano, 28 anni con un passato a Catania, Latina, Sambenedetto e Viterbo, il suo punto di forza. L'estroso esterno, che ha già punito l'Avellino due volte (in C2 firmò la vittoria del Latina al Partenio che portò all'esonero di Marra, mentre in Lega Pro, l'anno successivo, fece gol anche nel 3 a 0 rifilato dai pontini in coppa Italia all'Avellino di Bucaro) è un elemento che ama puntare l'avversario e puntare a rete sfruttando le sponde dell'avellinese Tornatore. Di conseguenza sarà Mithra a marcarlo andando, però, ad occupare una casella che, solitamente, è destinata ad un under.



Tirando la coperta degli over verso la difesa, in attacco bisognerà necessariamente pensare ad un under che vada a posizionarsi al fianco di Nando Sforzini. Con De Vena che seguirà pure oggi un programma differenziato e difficilmente prenderà parte al test contro la juniores di Dario Rocco (inizio alle 15), Graziani ha ieri provato il ghanese Tompte al fianco dell'ariete di Nettuno. In mediana, invece, Parisi e Tribuzzi hanno agito ai lati di Acampora e Gerbaudo. A riposo, per un affaticamento muscolare che sarà monitorato con attenzione nelle prossime ore, è rimasto Matute. L'ex Juve Stabia, a scopo puramente precauzionale, potrebbe allenarsi in disparte anche questo pomeriggio.



