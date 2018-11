Avellino con l'incubo malanni: preoccupano Sforzini e Morero

di Marco Ingino

In casa Avellino piove sul bagnato da tutte le latitudini. Nell'esilio del Country Sport, unitamente al disagio di doversi allenare su un campo non regolamentare e senza i rinforzi attesi in settimana, Archimede Graziani resta prigioniero dei suoi dubbi di formazione. Il test di ieri mattina, che doveva fugare qualsiasi perplessità su Sforzini, ha dato un esito interlocutorio.



E Morero ha accusato un problema alla schiena, De Vena ha abbandonato anzitempo la seduta, Ciotola è rimasto a letto con l'influenza, mentre Dondoni e Mithra si sono allenati ancora ai margini del gruppo.



L'attaccante di Tivoli si è gettato nella mischia partecipando alla partitella in famiglia ma è apparso timoroso e contratto. Più volte, interpellato dallo staff medico e dallo stesso tecnico, Sforzini ha ammesso di accusare ancora qualche fastidio nei cambi di direzione. Pur essendo stato dichiarato clinicamente guarito dalla distrazione al flessore della coscia sinistra, i postumi stentano a sparire. Malgrado ciò Sforzini, stringendo palesemente i denti pur senza forzare in maniera eccessiva negli scatti, ha svolto l'intera seduta calciando senza eccessivi problemi. Dalla rifinitura di questa mattina l'allenatore si aspetta una risposta più convincente. Trattandosi di un calciatore esperto e del quale ha grandissima considerazione, però, la scelta sull'impiego dal primo minuto dell'ex Latina sarà assunta in maniera collegiale tra l'allenatore, il calciatore e lo staff medico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO