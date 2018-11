di Titti Festa

«Giornata lunga». Aveva già capito tutto Ferdinando Sforzini. In una foto postata su Instagram il bomber biancoverde dava così, ieri mattina, il buongiorno ai tanti followers sul social più di moda nel pianeta calcio. Niente campo, niente allenamento per i prossimi giorni: in campo Super Nando non tornerà prima di una settimana. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un edema al bicipite femorale sinistro senza riacutizzazione della lesione pregressa. Questo vuol dire che l'attaccante non ci sarà domani con il Castiadas, guarderà dalla tribuna la sfida di Aprilia di mercoledì prossimo e tornerà, a meno di altre complicazioni, per la partita casalinga con l'Artena dell'altra domenica.



Vista già la pesantissima assenza in attacco, lo staff medico e tecnico stanno facendo di tutto per recuperare capitan Santiago Morero. Ieri pomeriggio, durante l'allenamento a porte chiuse allo stadio, ha svolto lavoro differenziato e dalla difesa arriva un'altra buona notizia visto che sia Dondoni che Mithra si sono riaggregati, anche per Buono gli esami hanno dato esito negativo e sarà valutato giorno per giorno dopo la botta subita alla caviglia destra. Una possibile formazione, nel caso di 4-3-1-2 potrebbe vedere Lagormarsini tra i pali, Morero e Mikhaylovskiy coppia centrale, mentre sugli esterni riconferma per Patrignani a destra e Parisi a sinistra. A centrocampo Gerbaudo vertice sinistro del rombo con Acampora dall'altro out e Matute play basso. Tribuzzi ancora dietro le punte, posizione che però non gli permette di mettere in mostra tutte le sue doti. Davanti la coppia di attaccanti costituita da De Vena e Mentana, anche se le alternative sono Ciotola e Ventre che però finora non ha convinto. In caso di 4-4-2 invece cambierebbe l'esterno a destra che potrebbe essere Tompte. Di certo puntare su Mentana in attacco permette a Graziani di poter schierare un altro over o in difesa o in attacco.



