Avellino, spareggio a Rieti senza il bomber Sforzini

di Marco Ingino

La Lega Pro si conquista al Manlio Scopigno di Rieti. In attesa dell'ufficialità della Lega Dilettanti, che arriverà questa mattina, le due società si sono ritrovate d'accordo nell'individuare la sede dello spareggio che si giocherà domenica alle ore 16. Scartata l'ipotesi del Benito Stirpe di Frosinone, perché i ciociari giocheranno in casa, e il Rocchi di Viterbo, per motivi legati all'inagibilità di un settore dello stadio, resta in piedi solo la possibilità di dirottare il match che vale una stagione a Grosseto. Il Lanusei, infatti, ha fornito la disponibilità alternativa alla Lega Dilettanti pure per Livorno e Pisa, città dove per la presenza dell'aeroporto i sardi avrebbero preferito giocare. A far scartare anche queste due piste è stata l'antica rivalità delle due tifoserie con quella irpina. Di conseguenza questa mattina il presidente Cosimo Sibilia e il segretario Mauro De Angelis definiranno con entrambe le società la soluzione più comoda per tutte che, come detto, propende per il Manlio Scopigno di Rieti, impianto da 10mila posti omologati (la maggior parte coperti), con superficie in erba naturale e quattro settori disponibili per creare pure zone cuscinetto tra le due tifoserie.



