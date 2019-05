L'Avellino sfiora il miracolo: il Lanusei vince al 95’, è spareggio

di ​Marco Ingino

Ad un minuto e mezzo dalla promozione diretta e dal ritorno nel professionismo. Ad un minuto e mezzo dalla Lega Pro che non è comunque svanita anche se Matteo Dionisi, uomo simbolo di una incredibile rimonta, al 95’ di Latina-Avellino si è sdraiato a terra con le mani al volto quasi avesse perso il campionato. In realtà era solo svanita l’illusione di aver vinto la sfida infinita con i sardi che invece si concluderà solo con l’appendice dello spareggio.



Dopo 38 partite e 83 punti a testa, domenica prossima Avellino e Lanusei si ritroveranno faccia a faccia per giocarsi il salto di categoria che meriterebbero entrambe: lo meriterebbero i biancoverdi che, dopo 10 vittorie consecutive, hanno recuperato 10 punti di distacco sui sardi; lo meriterebbe la squadra di Gardini per aver disputato una stagione stratosferica. Insomma, amarezza a parte sul fronte irpino per aver accarezzato la Lega Pro, quello del girone G sarà il giusto epilogo dopo una stagione estenuante e spettacolare.

