L'Avellino alla ricerca di rinforzi: ​spunta il bomber Patierno del Bitonto

di Titti Festa

Tra i cinque o addirittura sei attaccanti chiesti da Giovanni Bucaro per affrontare il campionato di serie C ci saranno almeno due outsider sui quali scommettere provenienti dalla serie D o da qualche importante settore giovanile. Gabriele Bernardotto, 22 anni del Lanusei, è il primo nella lista che l'allenatore vorrebbe mettere alla prova alternando ad un bomber esperto che potrebbe uscire dal ritorno di uno tra Gigi Castaldo (37) e Felice Evacuo (37) o dalla conferma (accetterebbe anche di partire come ultimo della lista) di Nando Sforzini (34). Da domani, visto che oggi i sardi sono impegnati nella finale playoff con i conterranei del Sassari Latte Dolce, su Bernardotto si saprà qualcosa di più anche perché l'ex Trastevere è seguito con insistenza pure dalla Vibonese, che gli ha offerto un biennale, e dal Lecce. Per indurlo ad accettare l'Irpinia il ds Carlo Musa, con incarico in pectore in attesa della conferma ufficiale, gli affiancherebbe volentieri Pietro Ladu, capitano del Lanusei il cui destino potrebbe essere legato a doppia mandata con il risultato odierno del Lixius. In caso di vittoria della squadra di Gardini, con relativo possibile ripescaggio, Ladu resterà ancorato alla sua Sardegna. Dovesse saltare l'assalto all'attaccante che ha trascinato il Lanusei allo spareggio, però, Musa e Bucaro hanno già individuato un altro bomber di razza della serie D. Dalla Puglia, sponda Bitonto, è rimbalzata la voce di un interessamento dei lupi per Cosimo Patierno che di anni ne ha 28 ma ha pure un fiuto del gol incredibile visto che si è laureto capocannoniere del girone H con 19 reti in 30 partite. Se l'età rappresenta un handicap, il contratto in scadenza al 30 giugno di quest'anno gioca sicuramente a suo favore. Non a caso alla porta dell'attaccante nativo proprio di Bitonto hanno bussato pure il Potenza e il Picerno, che giocheranno in C, il Cerignola e il Taranto, che proveranno a rivincere la D.



