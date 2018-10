Avellino, arrivano i rinforzi: in mezzo c'è Di Paolantonio

di Alfonso D'Acierno

Dopo il pareggio interno contro il Sassari Latte Dolce, il campanello d'allarme che in casa Avellino fino a questo momento aveva suonato ad intermittenza, è definitivamente attivo.



A questa squadra occorrono nuovi innesti, anche subito se si presenta l'occasione. Ecco perché il direttore sportivo Carlo Musa, che nelle scorse settimane aveva avviato qualche discorso con alcuni procuratori di calciatori svincolati, da ieri si è messo definitivamente al lavoro per cercare di colmare le lacune più evidenti. Queste ultime riguardano la difesa ed il centrocampo. Per la mediana il nome è soltanto uno ed il suo acquisto è in via di definizione. Si tratta di Alessandro Di Paolantonio, centrocampista classe 1992, ex Viterbese e Teramo, con numerose presenze nel campionato di serie C. Con il suo procuratore Federico Andrenacci, che in passato ha portato in Irpinia Richard Lasik, da settimane sono stati avviati i contatti, e mercoledì dovrebbe accompagnare il calciatore abruzzese in Irpinia per il suo primo allenamento agli ordini di Archimede Graziani.



