Avellino, in difesa spunta Aya: da Catania sognando Burdisso

La lista per fare la spesa al mercato è pronta. Per ogni settore del campo da coprire ci sono decine di nomi condivisi che Carlo Musa e Giovanni Bucaro stanno tuttora studiando annotando pregi, difetti e, soprattutto, costo. Da quest'ultima voce, in fondo, dipendono molte delle trattative finora avviate, ma ancora in stato embrionale. Per sapere con quanti soldi e quale budget Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello manderanno per la prima volta il giovane direttore sportivo al mercato di Milano dei professionisti, tuttavia, manca davvero poco. Tra ieri ed oggi, infatti, il confronto tra le parti si è intensificato e il progetto sta per prendere forma.



L'obiettivo stagionale, anche se ufficialmente si partirà a fari spenti, sarà quello di «entrare almeno nella griglia playoff». Di conseguenza saranno al massimo 8/9 i calciatori dell'attuale rosa che saranno confermati. Per adesso gli unici che possono davvero dirsi sicuri, almeno sulla parola, di aver raggiunto l'intesa con Musa sono Parisi, Morero, Matute, Di Paolantonio, De Vena e Carbonelli con quest'ultimo destinato comunque a fare la valigia per andare in prestito a farsi le ossa. Per Tribuzzi, Gerbaudo e Alfageme, invece, bisognerà sedersi al tavolo delle trattative e capire se tra domanda e offerta si riuscirà a trovare un'intesa. Di conseguenza in ogni reparto si profila una rivoluzione anche perché gli stessi confermati, che corrisponderanno più o meno ad un terzo del nuovo organico, saranno messi in concorrenza con calciatori che, nella maggior parte dei casi, dovranno essere già collaudati per la Lega Pro e chiamati a fare da chioccia ad un gruppo di under di grande prospettiva.



