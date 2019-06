Il nuovo Avellino parte forte: in cabina di regia c'è Gargiulo

di Marco Ingino

A tutto gas verso la costruzione del nuovo Avellino. Mentre Morero e compagni si preparano a sciogliere le righe entro questo fine settimana, Gianandrea De Cesare e Claudio Mauriello pianificano il futuro. La fantastica accoppiata campionato-scudetto ha contribuito a far lievitare l'entusiasmo della dirigenza che, senza lasciarsi andare a proclami, in serie C non si accontenterà di un campionato di transizione. L'obiettivo «di far bene per provare a conquistare almeno un posto nei playoff» lo ha sussurrato il presidente Claudio Mauriello ad Andrea Pasini a Perugia (agente di Alfageme e Tribuzzi), ma lo sta ribadendo in questi giorni pure Carlo Musa ad altri operatori di mercato con i quali ha messo in piedi una serie di trattative stilando due programmi alternativi con l'avallo di Giovanni Bucaro: un piano d'azione per i playoff con al massimo 8 o 9 confermati dell'attuale organico; l'altro per la corsa alla B diretta con rivoluzione generale e pochissimi superstiti. In attesa di definire il budget in maniera precisa nel corso dell'ennesimo summit che si terrà giovedì, a Musa non resta che tenere aperto il dialogo, quasi quotidianamente, con una miriade di agenti.



