L'Avellino punta su Ladu: il regista del Lanusei piace a Musa

di Marco Ingino

Carlo Musa e Giovanni Bucaro non stanno facendo mistero di avere già le idee chiare per l'Avellino del futuro. Il loro piano d'azione, da relazionare al budget che la dirigenza deciderà di mettere a disposizione, prevede anche qualche scommessa da fare su calciatori di prospettiva ammirati quest'anno in serie D. Oltre a Gabriele Bernardotto, 21enne attaccante del Lanusei dove l'ex Trastevere ha disputato una stagione da protagonista scandita da 17 reti, la pesca in quarta serie potrebbe proseguire proprio nelle acque della Sardegna.Il secondo obiettivo da tenere d'occhio è Pietro Ladu, 23enne capitano della squadra di Aldo Gardini che quest'anno ha disputato 35 partite e realizzato addirittura 10 reti. Isolano di Ollolai, il numero dieci del Lanusei ha da ormai quattro anni gettato la sua àncora al Lixius. Esaurita l'esperienza in terra emiliana tra il Carpi Under 19 e il Castel Franco Emiliano, Ladu ha preferito far ritorno in Sardegna dove ha trovato l'habitat giusto in cui esprimersi. E' questa, fondamentalmente, l'incognita principale legata ad una trattativa che potrebbe facilmente decollare anche perché il ragazzo non è seguito da agenti o scuderie particolari. A Giovanni Bucaro e Carlo Musa, però, la sua personalità, il suo palleggio e soprattutto la sua duttilità piacciono tantissimo. Dalla sua parte Ladu ha anche l'età che potrebbe essere quella giusta per riprovare l'avventura lontano dalla sua Sardegna. Dopo lo spareggio playoff di domenica contro il Sassari Latte Dolce, l'Avellino si farà vivo con maggiore decisione.



