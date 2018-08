Avellino, colpo grosso in mezzo: arriva Matute, mediano di lusso

di Marco Ingino

Il colpo del weekend porta il nome di Kelvin Ewome Matute. Il trentenne centrocampista camerunense, che ieri mattina ha firmato la rescissione del contratto con la Juve Stabia società con cui lo scorso anno ha disputato 30 partite nel campionato di Lega Pro, ha trovato un'intesa di massima con Carlo Musa. E già ieri pomeriggio è arrivato a Sturno dove oggi dovrebbe addirittura scendere in campo contro i concittadini della F.C. Avellino.



Per la serie D, ma pure in caso di ripescaggio in terza serie, Matute rappresenta un mediano affidabile soprattutto sotto il profilo della quantità. A presentarlo è il suo stesso curriculum che mette in evidenza la lunga esperienza maturata tra i professionisti, oltre 200 presenze, con le maglie di Arezzo, Crotone, Pro Vercelli, Triestina, Cesena, Latina, Casertana e Juve Stabia. Con l'arrivo di Matute e le firme virtuali (finora non è stato ufficializzato ancora nessun ingaggio) di Gennaro Acampora (89), Nicola Ciotola (84) e Matteo Gerbaudo (95) la mediana inizia a prendere forma. Di conseguenza cadono le piste che portavano a Gianluca Sampietro, classe 93 svincolato dal Gubbio che potrebbe finire al Bari e Gaetano Iannini (83), ex Matera prossimo ad accettare la proposta dell'Andria.



Matute in Irpinia ritrova l'argentino Santiago Morero che, a 36 anni compiuti e con alle spalle l'esperienza del vecchio Avellino di Taccone, ha deciso di mettere per la prima volta piede in serie D per guidare la difesa di Archimede Graziani. L'ex tecnico del Lanusei, per quanto riguarda il pacchetto arretrato, si è detto pronto ad allestire un reparto dove non si parlerà italiano con il russo Vladimir Mikhaylovskiy (92), il polacco del Cagliari, Rafal Urbanski (2001), il francese Nicolas Mithra (97) e il ghanese Michael Scarf (99) prelevato dal Napoli. Resta invece ancora in prova il brasiliano Pedro Igor Chagas, terzino classe 99, l'anno scorso al Pineto. Si è momentaneamente raffreddata, dopo un primo contatto avuto nei giorni scorsi, la trattativa con un altro ex difensore dell'era Rastelli. Si tratta di Walter Zullo, beneventano di 28 anni, attualmente svincolato ma soprattutto sulla strada della guarigione dopo un problema al tendine d'Achille. L'ex centrale biancoverde, attualmente a Ravenna per la rieducazione, sarà pronto per tornare in campo poco prima della fine di settembre.



