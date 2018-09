Avellino, quattro nomi per l'attacco: la tentazione è l'ariete Sforzini

di Marco Ingino

Ad una settimana esatta dall'esordio in Coppa Italia l'Avellino di Gianadrea De Cesare è ancora una squadra fantasma. Dall'ufficio stampa del club, dopo due settimane di lavoro e provini a Sturno, non è stato ufficializzato nemmeno l'ingaggio di un calciatore. In perfetto stile Scandone, a partire da domani, fioccheranno gli annunci ma per i botti invocati dai tifosi bisognerà attendere gli eventi che si verificheranno tra «il 7 e l'8» di questo mese. Nulla a che vedere con la pellicola di Ficarra e Picone quanto alla residua, ma per nulla sotterrata, ipotesi di un ripescaggio in serie C legata agli sviluppi del Collegio di Garanzia del Coni. Fino a quella data, come stabilito nel summit che ieri mattina c'è stato tra il tecnico Archimede Graziani, il ds Carlo Musa e il presidente Claudio Mauriello, difficilmente si conoscerà il nome del bomber di razza invocato a gran voce dall'allenatore.



Quello avanzato, però, è il reparto che necessita di maggiori interventi. Alla certezza De Vena, calciatore che in D è destinato a fare la differenza, la scommessa Ventre e le incognite legate agli under Moreschini (2001) e Mentana (1999) bisogna assolutamente aggiungere uno o due tasselli di spessore. Svanite le piste che portavano a Demiro Pozzebon, finito al Bari, e Rocco Costantino, (resterà al Sud Tirol almeno fino a gennaio), il direttore sportivo Carlo Musa sta valutando quattro profili per il campionato di Serie D. Un poker di nomi da cui dovrebbe uscire nel giro di pochi giorni un attaccante da mettere a disposizione di Graziani per la sfida di domenica contro il Nola: Ferdinando Sforzini, 34 anni, ex biancoverde attualmente svincolato ma reduce da due annate trascorse più in infermeria che in campo; Domenico Girardi, 33 anni, svincolato dalla Cavese dove lo scorso anno ha realizzato 8 reti in 28 partite; Maikol Negro, 30 anni fresco di svincolo dal Pisa dove in 32 presenze (22 da titolare) ha segnato 7 reti, e Angelo Scalzone, 28 anni che si è liberato dall'Ebolitana (retrocessa) dove ha lo scorso anno messo a segno 15 reti. Quattro nomi sui quali Musa e Graziani stanno riflettendo valutando vantaggi e svantaggi. L'ipotesi Sforzini, che ha confermato il contatto, desta qualche perplessità per la condizione fisica. Discorso più o meno identico si sta facendo per Girardi mentre per Maikol Negro le perplessità sono legate principalmente alle sue caratteristiche tecniche, più da seconda punta, che lo fanno somigliare tantissimo a De Vena. Insomma, l'identikit non corrisponde a quello richiesto da Graziani. Di conseguenza in pole è da ieri sera balzato Angelo Scalzone, 22 gol in 40 presenze tra Aversa Normanna (negli ultimi sei mesi della stagione 2016/17) ed Ebolitana (lo scorso anno).



