Avellino, minacce agli ultrà: è allarme per la trasferta a Latina

di Marco Ingino

È una vera e propria dichiarazione di guerra quella che nella notte di martedì è stata indirizzata, via social, ai tifosi dell'Avellino da ambienti vicini agli ultrà del Latina.



Sul gruppo Leone Alato Littoria Ultras è stato pubblicato un comunicato a nome della Curva Nord pontina dal testo farneticante. In una lunga e parziale ricostruzione dei fatti, diversa da quella portata alla luce dagli inquirenti per l'aggressione dello scorso 3 marzo all'aeroporto di Fiumicino, trova spazio la grave minaccia che ha fatto aprire un'inchiesta e la conseguente caccia agli autori: «Il 5 maggio, ultima gara di campionato - hanno scritto sulla pagina Facebook a sigillo del comunicato - la nostra partita la giocheremo solo fuori dallo stadio».



Una minaccia esplicita che, come specificato nello stesso comunicato finito nel mirino della procura di Latina e degli inquirenti della Digos pontina, nasce per i fatti accaduti all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Quel giorno, sul volo di ritorno da Olbia delle 19.50, gli ultrà del Latina che avevano seguito la loro squadra a Budoni (5-2) e quelli dell'Avellino di rientro da Muravera contro il Castiadas (0-4) si trovarono a viaggiare insieme. Dagli sfottò ad alta quota, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, si passò all'aggressione avvenuta nell'area del ritiro bagagli dove sopraggiunsero altri ultrà laziali. L'indagine, basata principalmente sui video delle telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto, ha lo scorso 28 marzo portato all'emissione di 12 provvedimenti di Daspo, tutti sul versante del Latina. Come se non bastasse, da un supplemento dell'indagine, la scorsa settimana altri due ultrà pontini sono stati raggiunti dal dispositivo di allontanamento dagli stadi e dalle manifestazioni sportive.



