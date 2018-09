Avellino, è Montini il nome nuovo: resta il nodo ingaggio per Sforzini

di Alfonso D'Acierno

Sarà un Avellino a trazione anteriore o una formazione spuntata quella che domenica scenderà in campo contro il Nola? Molto, o tutto, dipenderà dall'operato del direttore sportivo Carlo Musa che, qualora non dovesse definire l'acquisto della cosiddetta punta vera per la giornata odierna, difficilmente potrebbe mettere a disposizione di Archimede Graziani un attaccante di peso in grado di affiancare nell'immediato Alessandro De Vena.



Continua il dialogo con Ferdinando Sforzini (84). Il tagliagole, a quanto pare, avrebbe fornito tutte le garanzie fisiche richieste e, da ieri, è a colloquio con la società per trovare un accordo sull'ingaggio. Una distanza c'è, anche se minima e colmabile, ma i tempi stringono e la trattativa si è protratta già a lungo. Ecco perché, il dialogo con l'attaccante laziale continuerà al massimo fino alla fine di questa settimana, dopodiché, non dovesse arrivare la fumata bianca, l'affare sarebbe destinato a concludersi con un nulla di fatto.



La volontà di Sforzini, però, può fare la differenza e, a quanto pare, l'ex Viterbese e Pavia vuole tornare ad Avellino per rimettersi in gioco dopo le ultime due sfortunate parentesi. Molto, in tal senso, ha contato la telefonata che, nella serata di ieri, c'è stata dal bomber che in passato ha fatto le fortune del Grosseto e l'allenatore biancoverde.



Nel frattempo c'è stato un cambio nelle strategie societarie per quello che riguarda l'alternativa in caso di mancata fumata bianca. Carmine De Sena (91), attaccante che piace tanto a Graziani e Musa, dopo essersi svincolato dal Ravenna, ha trovato l'accordo con il Bisceglie. La società pugliese ha tanti attaccanti ma, a quanto pare, non è intenzionata a privarsi del bomber cresciuto nelle giovanili dell'Avellino di Pugliese. Ecco che ieri, giusto a scopo informativo e sempre nell'ottica di ricercare una valida alternativa nel caso non dovesse andare in porto l'affare Sforzini, c'è stato un contatto con Mattia Montini (92), calciatore italo australiano, l'anno scorso in serie C con il Livorno, con cui ha realizzato due reti, non giocando però da titolare. Montini era di proprietà del Bari prima del fallimento della società pugliese e, dopo due anni in prestito, prima al Monopoli e poi al Livorno, è determinato a ricercare una società che gli offra un contratto e che, soprattutto, punti realmente su di lui. Ad Avellino questo è possibile e non è escluso che possa accadere a prescindere dall'ingaggio di Ferdinando Sforzini. Qualora, infatti, i due attaccanti non dovessero mostrare particolari pretese di ingaggio, Musa e Graziani potrebbero anche decidere di prenderli entrambi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO