L'Avellino riparte da Musa: «E adesso mi chiedono la serie B»

di Titti Festa

Il primo ricordo è quello di una camera di albergo. «Ero solo a Sturno, in ritiro. Lontano dalla mia famiglia e con tanti pensieri. Eravamo più dirigenti e addetti ai lavori che giocatori. Mi sono sentito un po' spaesato, poi è passato». Carlo Musa ha chiarissimi i primi giorni ad Avellino: scelto come direttore sportivo sconosciuto in una piazza delusa, ferita e diffidente. «La chiamata di Alberani mi lasciò a bocca aperta: ero al mare con gli amici e non mi pareva vero. Presi la macchina e corsi in città: ad una edicola lessi la locandina de Il Mattino: De Cesare punta sui manager giovani. Non a caso io avevo 28 anni». Un anno intenso, fatto prima di tutto di salite, di affanni, di qualche scelta non proprio azzeccata (in primis quella di Graziani), di critiche e di diffidenza, tanta. «L'ho capito sin da subito e ho cercato di non soffrirci più di tanto. I tifosi qui sono competenti e appassionati, il club ha una storia illustre e ci sono stati tanti protagonisti del calcio di grande livello. Io ho solo cercato di lavorare con umiltà, a testa bassa, isolandomi. Anche se non posso negare che a volte non è stato facile. Di certo non ho mai avuto, neanche per un minuto, la tentazione di mollare». Ma il futuro di Carlo Musa dove sarà? Il presidente Claudio Mauriello non ha lasciato spazio a molti dubbi. «Carlo ha lavorato bene, perché non dovremmo non riconfermarlo?» Il diesse però è cauto. «L'ultima volta che ho visto Gianadrea De Cesare è stato a Rieti. Era felicissimo, ci ha fatto i complimenti, si è goduto giustamente il momento di festa, però non abbiamo parlato di niente altro. Io voglio rimanere, mi pare ovvio, ma è chiaro che non sono l'unico a decidere». Di certo l'anno prossimo ci sarà più tempo per lavorare con calma, programmando il futuro e gli alibi saranno quasi pari a zero.



