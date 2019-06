Avellino, ti ricordi Ngawa? Ecco il difensore belga di ritorno

di Marco Ingino

Chi ha tempo non aspetti tempo. Nel calcio mercato il proverbio calza a pennello soprattutto per i direttori sportivi che hanno le idee chiare e vorrebbero subito metterle in pratica. E' il caso di Carlo Musa che, sceso dallo yacht di Gianandrea De Cesare, si è lasciato con il patron con la promessa di un contratto di rinnovo da firmare entro mercoledì prossimo. Quello che in questa fase è ritenuto un dettaglio marginale per la dirigenza, in realtà, per agenti e calciatori rappresenta un po' lo start up ufficiale alle operazioni pianificate dal giovane direttore sportivo capitolino. Ad affiancarlo, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà solo un amministrativo (Bruno Iovino resta in pole), anche perché Massimo Varini è prossimo alla firma con la Reggio Audace dove, dalla Pro Vercelli, si farà accompagnare dall'allenatore Vito Grieco. Di conseguenza il ds che ha vinto campionato e scudetto di serie D a soli 29 anni ha pianificato per questa settima una serie di appuntamenti con agenti e calciatori dando priorità a quelli che, d'intesa con Giovanni Bucaro, ha deciso di confermare a prescindere da quello che sarà l'obiettivo stagionale: Parisi, Morero, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Di Paolantonio e De Vena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO