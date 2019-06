Avellino, obiettivo Costantino: dalla Triestina il rinforzo in attacco

di Marco Ingino

Il mercato degli attaccanti resta quello più difficile e costoso. Al di là della categoria, il valzer dei bomber è quello che si prolunga di più con prezzi ballerini destinati ad oscillare pure in base alla concorrenza. Non di rado la firma di quello che è l'attaccante dei sogni arriva addirittura sul gong. Per l'Avellino di Carlo Musa e Giovanni Bucaro l'obiettivo è invece quello di assicurarsi almeno un bomber di razza nel giro di un mese.



Tra De Vena, Alfageme, Sforzini e Mentana, punte che in D si sono alternate per occupare due delle caselle disponibili del 4-4-2 rinnegato a dicembre e rispolverato a gennaio dal trainer di Palermo, quello che ha le maggiori possibilità di restare è il primo. Sebbene lo score realizzativo in C del 26enne partenopeo non sia nemmeno paragonabile a quello fatto registrare in questa stagione (20 più altri 4 centri nella post season), visto che il suo record è di 11 gol stabilito nel 2015 con l'Aversa Normanna, Bucaro e Musa sono lo stesso convinti che De Vena possa recitare un ruolo importante pure in terza serie. Diversamente, ma soprattutto per incompatibilità legata al modulo nel caso di ripartenza dal 4-3-3, la posizione di Alfageme è in bilico. L'argentino, rappresentato da Andrea Pasini, è forte di un accordo sulla parola datogli quando ha stracciato il contratto da professionista con la Casertana per scendere tra i dilettanti. Per gli altri due, invece, si profila l'addio anche se Nando Sforzini si è dichiarato disponibile a restare persino partendo dall'ultimo posto della nuova gerarchia.



